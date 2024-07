Nuno Borges rompe la racha ganadora de Rafael Nadal en el Abierto de Nordea

“Es una locura, en el tenis no sucede a veces cuando uno lo espera”, comentó Borges, “sé que todos querían que Rafa ganara, una parte de mí también lo quería, pero algo aún más grande dentro de mí realmente me empujó durante el día”.

Nadal, de 38 años, había elegido competir en Suecia por primera vez desde su victoria en 2005, como preparación para el torneo olímpico en Roland Garros. Decidió saltarse Wimbledon para evitar cambiar de superficie y minimizar el riesgo de lesión, especialmente considerando sus problemas de cadera y lesiones abdominales que lo han afectado durante el último año y medio.

En la rueda de prensa posterior a la Final, Nadal expresó su frustración: “sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Tengo que aceptar las cosas como vienen y trabajar para mejorar. He jugado muy mal y estoy triste por eso. Veo difícil jugar peor de lo que lo he hecho. He estado sin energía aunque es normal porque llevaba tiempo sin competir durante varios días seguidos. He tenido partidos largos y Nuno Borges mereció ganar”.