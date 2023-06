Los sueños, las metas y las ilusiones de crecer en el mundo deportivo y ser mejor día con día, no tienen obstáculos insuperables cuando se habla desde la pasión. Y, aunque en muchas ocasiones la edad se convierte en una de las “limitantes” más comunes de mencionar, Samuel Flores, un niño de siete años que de “pequeño” no tiene nada, ha demostrado con su increíble habilidad en el patinaje agresivo, que no es así.

Los retos que le representan los trucos al aire, así como en las rampas y en los barandales, son lo que motivan al joven saltillense a continuar forjando su -ya muy amplio- camino en lo que descubrió, es su pasión.

A pesar de tener solo siete años, la carrera deportiva de “Sam”, como le dicen de cariño, está repleta de acción y se remonta, aunque parezca increíble, a unos años atrás.