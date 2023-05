Pato O’Ward, el regiomontano que podría ganar las 500 Millas de Indianápolis

Patricio O’Ward quiere estar en la historia del automovilismo mundial. El piloto oriundo de Monterrey va por la Triple Corona, la máxima joya de los competidores de carreras. El mexicano, quien se desenvuelve en la IndyCar, buscará llevarse este fin de semana las 500 Millas de Indianápolis.

O’Ward es miembro del equipo Arrow McLaren. Será en el conocido superspeedways de 2.5 millas del Indianapolis Motorspeedway, donde el domingo correrá la edición 107 de este ansiado evento.

Con tan solo 24 años, el regiomontano ya ha labrado un gran camino en este serial. “Pato” es el sublíder del circuito con 168 puntos por detrás del número uno del sector, el español Alex Palou, quien tiene 174 unidades. Sin embargo, este segundo sitio es engañoso pues, O’Ward es considerado por analistas como uno de los mejores pilotos del mundo.

A diferencia de la Fórmula 1, la IndyCar es aún más peleada. Hay 28 pilotos en la parrilla, de los cuales, 14 o 15 de sus autos tienen el potencial para llegar a la meta en el primer sitio del podio. Asimismo, existen competidores con 16 nacionalidades diferentes, lo que hace más variada la competencia interna.

ESTE ES SU MOMENTO

El camino de “Pato” en la Indy 500, no ha sido fácil. Durante el 2019 no tuvo el vehículo adecuado para estar en la parrilla del 2019, fracaso que compartió con Max Chilton y Fernando Alonso. Fue sexto lugar en 2020, cuarto en el año 2021 y segundo para 2022. O’Ward utiliza un motor Chevrolet, mismo que no fue suficiente para vencer a Marcus Ericsson en su momento.

Expertos, medios que le dan seguimiento exhaustivo al circuito y quienes han llevado la carrera de azteca, afirman que está Indy 500 será la coronación para él. Hay factores para colocarlo como un candidato principal para llevarse la carrera.