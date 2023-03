Pau Gasol, otra estrella en el firmamento de los Lakers

Gasol siempre ha demostrado ser un hombre de temple, un pensador dentro y fuera de la duela, con un intelecto diferente para ver el basquetbol.

No se desesperó y cuando tuvo la oportunidad, no la desaprovechó. Ese mismo año, en el cuarto partido, una lesión dejaba fuera a Stromile Swift y Gasol tomó el relevo. Desde ese momento no sólo no volvió a soltar la titularidad, también se convirtió en la cara ofensiva del equipo.

Fue tal su impacto que ese año recibió el premio de Novato del Año y acudió al Juego de Estrellas de la NBA para liderar el equipo de Futuras Estrellas, una distinción que hizo que todos los equipos, ahora sí, lo voltearan a ver.

Bajo la batuta del español, los Grizzlies finalmente supieron lo que era entrar a playoffs, aunque fueron eliminados en la primera ronda en las dos ocasiones que llegaron. También recibió un megacontrato millonario cuando terminó su contrato de novato.

Sin embargo, el desfile de entrenadores no podía darle una continuidad al equipo y eso fue un detonante para que luego de 7 temporada, Gasol decidiera buscar nuevos horizontes y sobre todo, un equipo con el que pudiera pelear por grandes cosas.