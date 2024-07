Pese a coraje e interrupciones, Djokovic vence a Rune y está en Cuartos de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic derrotó al danés Holger Rune por 6-3, 6-4 y 6-2, en un tenso y contundente partido, para clasificarse a Cuartos de Final de Wimbledon.

Djokovic, pese a que sentenció por la vía rápida, se mostró descontento con la actitud del público, que apoyó sin contemplaciones a su rival.

A pesar de sus siete títulos en tierra británica, Djokovic nunca ha sido el favorito de la afición inglesa, que ya le dejó a un lado en la final de 2019 contra Roger Federer, en la que la gente, sin contemplaciones, aplaudía sus errores.

“Llevo en el circuito durante más de 20 años y me sé todos los trucos. No pasa nada, me concentro en la gente que me respeta y que ha pagado la entrada para verme. He jugado en ambientes muchos más hostiles. No puedes hacer nada”, recriminó el serbio.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sergio Pérez será despedido de Red Bull? Las razones por las que Checo dejaría la Fórmula 1

En lo estrictamente deportivo, Novak sentenció en tres sets ante un Rune endeble y muy lejos de lo que lleva años prometiendo. Aun así, el serbio, que no sufrió una sola rotura en todo el encuentro, tuvo un par de contratiempos.