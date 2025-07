Despojo viral en TikTok: familia regresa a México y encuentra su casa invadida en Tampico; logran desalojo

“¡Qué impotencia encontrar mi casa invadida por estas personas que no tienen vergüenza ni dignidad!, les platicó somos originarias de Tampico Tamaulipas, nos fuimos a EU a trabajar como muchos mexicanos, hace aproximadamente 10 años, dejamos la casa a cargo de un familiar, dejó meter a estas personas que salen en el vídeo, que desde hace ese tiempo no se salen, me presento con ellas con mis papeles para comprobar que es mi propiedad y ¡es así como responden! No tienen vergüenza, todavía que llevan 10 años sin pagar renta”, explicó Daniela en el post viral.

Desde su publicación original, la familia ya ha hecho dos videos con actualizaciones por medio de la misma cuenta de TikTok, en los que explican que intentaron solucionar el asunto legalmente desde Estados Unidos, pero ya han pasado cinco años sin que llegue a una resolución, por lo que decidieron regresar a México.

Hasta ahora no se sabe de la existencia de violencia entre las partes, más allá de la última publicación de Daniela, en la que presume que una integrante de la familia que ocupa su hogar la “rasguñó”.