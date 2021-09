Piden lucha libre mexicana mejores derechos para gremio en medio de crisis sanitaria

“La lucha libre es un fenómeno único en el mundo. Ser profesional no es nada fácil, se necesitan años de preparación, son héroes de carne y hueso que saben cómo van a subir al ring, pero no saben si van a bajar” , advierte Alonso, quien alejada de la empresa que le dio forma a la lucha libre , busca darle un vuelco a la realidad de los integrantes de este sufrido gremio.

Abundó, en el hecho de que no existen contratos formales para trabajar , lo cual, pone en desventaja al luchador, ante una posible lesión o la falta de pago. Tampoco existe un equipo adecuado para atender emergencias y los enfrentamientos implican cada vez mayor riesgo, “con el deseo de sobresalir, los luchadores se exponen más a lesiones, cuya atención corre la mayor parte de las veces por su cuenta. La mayoría de los luchadores se retiran en un estado de salud lamentable, ya que no hay ningún mecanismo que los cubra después del retiro” , detalla.

En el caso de las luchadoras, la mayoría cubre también el rol de ser madre. No cuentan con ningún tipo de licencia de maternidad, “Así que es urgente crear las garantías de protección para el luchador y la luchadora. Mi propuesta es impulsar una renovación integral de la lucha libre mexicana, en la que se ponga al luchador en el centro, con el respaldo de los que se sumen, buscaremos los apoyos necesarios de las autoridades locales, federales y del Congreso para homogeneizar los derechos del gremio”.

Alonso lo tiene claro, luchadores y luchadoras son el núcleo que sostiene a la industria. “Sin ellos, no podría existir, pues son corresponsables de que se creen otras fuentes de trabajo. Por eso no es justo que se encuentren en el desamparo, así que hoy que celebramos el ‘Día del luchador’, proponemos una reforma para el bienestar de ellos, a partir de hoy, la lucha no se dará solamente en el ring. Es una deuda de las empresas, los promotores y las autoridades con el talento. No es para una empresa ni para un grupo, es para todo el gremio de la lucha libre”, sentenció.