Los Ravens dominan a Steelers y avanzan a la Ronda Divisional

En un duelo divisional cargado de emociones, los Ravens de Baltimore se impusieron 28-14 a los Steelers de Pittsburgh, manteniendo el control del juego desde el primer cuarto y dejando claro quién manda en la AFC Norte.

Isaiah Likely protagonizó un momento que reflejó la actitud de los Ravens durante todo el partido. Tras no salir del campo para detener el reloj y optar por enfrentarse a Minkah Fitzpatrick, el jugador mostró su frustración golpeándose el casco. Sin embargo, esa determinación por mantenerse enfocado y no cometer errores fue clave para evitar que Pittsburgh tuviera la mínima oportunidad de regresar al encuentro.

En la jugada siguiente, Lamar Jackson extendió la acción con su ya característica movilidad. Salió de la bolsa de protección, evadió a la defensa durante varios segundos y, cuando parecía que no quedaba tiempo, conectó un pase a Justice Hill, quien recorrió las últimas yardas para llegar a la zona de anotación.

La primera mitad fue un dominio absoluto de los Ravens. La defensa de los Steelers, conocida como la “Cortina de Acero”, no encontró respuesta al ataque terrestre liderado por Derrick Henry y la movilidad de Jackson. La ofensiva de Pittsburgh, liderada por un inconsistente Russell Wilson, tampoco logró generar peligro, dejando escapar la oportunidad de equilibrar el marcador.