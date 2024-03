¡Polémica en Mestalla! Real Madrid le ganaba al Valencia pero... ¡pitan el final del juego y acaba empatado!

El Valencia no fue capaz de mantener una ventaja que logró con dianas de Hugo Duro a los 27’ y de Roman Yaremchuk a los 30’, gracias a una falla garrafal en una entrega de balón de Dani Carvajal .

“No hay mucho que decir, creo que ha pasado algo inédito porque después del rechace hemos tenido la posesión y la jugada tendría que parar cuando el Valencia entraba en la posesión del balón” , dijo Carlo Ancelotti , estratega merengue. “Es algo inédito. Nunca me había pasado” .

Previamente, Jesús Gil Manzano dio la oportunidad de un último tiro de esquina a los Merengues y cuando el balón llegó al otro lado pitó el final, en el momento en que Brahim Díaz sacó un centro que el centrocampista goleador inglés transformó en gol, pero la acción no fue validada.

“La he visto clara, he visto como el árbitro pitaba antes que centrara. También dio cinco en la primera parte y el Madrid nos marcó en el descuento. El árbitro decidió así y no hay mucho más que decir”, dijo Rubén Baraja, entrenador del Valencia, en referencia a la polémica jugada del gol de Jude, que fue anulado.

El Real Madrid hilvanó 21 jornadas sin derrota en el campeonato (15 triunfos y seis empates) para afianzarse en el liderato con 66 unidades, siete por encima del escolta Girona y nueve más con relación al Barcelona, que disputarán el domingo sus duelos de la jornada.

Con información de AP