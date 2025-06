¡¿Qué pasó?! Cae la señal de la WWE y se interrumpe SmackDown en Arabia Saudita

WWE vivió un momento inusual este viernes durante la transmisión de SmackDown desde la Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita, cuando una falla técnica interrumpió la señal internacional por casi 30 minutos.

El corte ocurrió en un momento clave del programa: justo cuando Cody Rhodes y Randy Orton sostenían un tenso cara a cara en el ring, previo a su combate de este sábado en Night of Champions, donde se definirá al nuevo King of the Ring.

Los espectadores que seguían la transmisión a través de plataformas como Netflix o señales internacionales vieron cómo apareció en pantalla el mensaje de “We’ll be right back” repetido en varios idiomas, situación que se prolongó por más de 25 minutos antes de que la señal fuera restablecida.

A través de sus redes sociales, WWE confirmó el percance técnico y ofreció disculpas al público por la interrupción. La empresa no detalló el origen específico de la falla, pero aseguró haber trabajado rápidamente para recuperar la señal y continuar con el evento en vivo.