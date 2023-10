¿Problemas en las Chivas? Víctor ‘Pocho’ Guzmán habría golpeado a Veljko Paunovic tras una ‘acalorada discusión’

Desde hace unas semanas, Víctor “Pocho” Guzmán no ha tenido los minutos que se pensaba con las Chivas de Guadalajara, decisión tomada por el director técnico del Rebaño, Veljko Paunovic.

Según informó el medio deportivo Récord, en su columna “El Francotirador”, el conflicto deportivo entre Guzmán, exjugador de Pachuca y el entrenador serbio, se debería a que ambos tendrían un asunto personal.

En el duelo entre las Chivas y el Toluca del pasado domingo, se vio a Paunovic con puntos de sutura en la ceja el cual, comentó fue por un accidente en el entrenamiento, sin embargo, de acuerdo a lo dicho por el mencionado medio, “Pocho” habría golpeado en el rostro a Veljko.

Esto habría sido corroborado por Ignacio “El Fantasma” Suárez, el cual asegura que esta información surgió por fuentes cercanas al Rebaño Sagrado.

“Ya me habían contado de un tema que no había querido publicar porque no tenía más argumentos como para provocar todo el ruido que ahora se va a desatar, pero ayer escuché a mi compadre. El Fantasma (Ignacio Suárez) hablar del caso y me convenzo ahora de ponerlo de una vez.