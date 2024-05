‘Puedo hacer lo que quiera’: Canelo responde a la FIB sobre la orden de pelear con Scull

Luego de su más reciente victoria hace un par de semanas contra su compatriota Jaime Munguía, Saúl “Canelo” Álvarez se encuentra en pleno proceso de análisis para definir a su próximo rival para el mes de septiembre. Una de las opciones que ha surgido es el peleador cubano William Scull.

El caribeño ha llegado a la lista de “pretendientes” del Canelo no por su gran fama, especialmente en comparación con otros posibles oponentes como David Benavidez o Terence Crawford, sino porque la Federación Internacional de Boxeo (FIB) emitió la semana pasada una orden que obliga a Álvarez a pelear contra él para conservar su cinturón de campeón mundial del organismo en las 168 libras.

Durante su presencia en el torneo “No Golf no Life”, el púgil tapatío fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la posibilidad de un combate contra el rankeado número 1 de la FIB, quien además tiene un récord invicto en 22 peleas. Canelo reiteró su postura de poder seleccionar a sus rivales basándose en el prestigio alcanzado en su trayectoria.

“Lo he dicho, estoy en una posición donde puedo hacer lo que yo quiera”, afirmó. Incluso, el boxeador azteca señaló que apenas se enteró de la orden de la FIB por su entrenador Eddy Reynoso, pero actualmente está concentrado en otros asuntos. “No he visto eso (mandato de FIB). Me comentó Eddy algo, pero he estado ocupado con lo de mi bebida de VMC y ahora con lo del torneo. No hemos profundizado sobre ese tema, lo voy a hablar con mi equipo de trabajo”.