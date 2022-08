Pujols no piensa en los 700 cuadrangulares

El jugador de 42 años ha dejado claro en diversas ocasiones que esta será su última temporada, y de manera más reciente lo declaró a USA Today.

“Comoquiera me voy a retirar, sin importar si termino conectando 693, 696, 700, lo que sea”, declaró Pujols a Bob Nightengale del portal estadounidense. “No me envuelvo en los numeritos. Si me dijeras 22 años atrás que estaría tan cerca, yo te habría dicho que estás loco. Mi carrera ha sido increíble”.

Pujols viene de de finalizar el partido del sábado por la noche ante los Diamantes de Arizona perfecto en cuatro oportunidades en el plato, incluyendo los cuadrangulares 691 y 692 de su carrera (12 y 13 de la temporada), y los 700 se ven más probables que nunca.

A los Cardenales les restan 43 partidos y Pujols a la fecha tiene una frecuencia de 15.1 turnos por cada cuadrangular. El mismo USA Today recoge la declaración del dirigente Oliver Mármol afirmando que Pujols alcanzará la marca de los 700 vuelacercas.

La clave para Pujols y los Cardenales, que se encuentra en una pelea interesante por alcanzar la mejor posición posible en la postemporada, es utilizar de la mejor forma al dominicano aprovechando su dominio ante lanzadores zurdos.

