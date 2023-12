Rafael Nadal, cerca de volver a jugar en 2024: ‘no merecía terminar mi carrera en sala de prensa’

Rafael Nadal está próximo a regresar a las canchas y poco a poco ha compartido mensajes mediante sus redes sociales, asegurando, en este último post que “no merecía terminar mi carrera en una sala de prensa”.

Será en 2024 cuando, bajo las propias palabras del astro español, regrese a la actividad en un circuito que actualmente dominan, en un pedestal arriba, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Debajo de estos, se encuentran los nombres de Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Jannik Sinner, entre otros.

“Claro que en muchos momentos he pensado que no tenía sentido. Al final son muchos años, muchas cosas, muchas horas de trabajo que no le ves el resultado, pero bueno. Sigo pensando lo que dije también en la última rueda de prensa. Creo que no me merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa. Me gustaría que terminara de otra manera.

“He luchado y he mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera. Con las dudas, con los momentos malos, muy malos, con los momentos mejores... Creo que he tenido la gente adecuada alrededor como siempre he tenido durante toda mi carrera: familia, equipo, amigos...”, comenzó en el video que compartió en sus redes.