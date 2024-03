Real Madrid no prestará a sus jugadores franceses para los Juegos Olímpicos de París

“Nosotros trataremos de hacer lo necesario a nivel de clubes, sabemos que se va a ir (del PSG), pero no sabemos donde” , indicó el técnico, que lamentó depender de los clubes en este caso al no ser los Juegos Olímpicos una fecha FIFA y, por tanto, no estar obligados a cederlos a las selecciones.

Henry, que podrá contar con tres futbolistas de más de 23 años, aseguró que intentarán reunirse con todos los clubes, en particular con el Real Madrid que emitió su veto a ceder a sus futbolistas para los Juegos.

“Sabía que muchos clubes no los iban a prestar a los jugadores, sobre todo los clubes extranjeros, ya que los franceses nos van a ayudar, pero los extranjeros lo rechazan. Vi el correo (del Real Madrid) y me lo esperaba. Pero yo no me quedo con el primer ‘no’, vamos a ver qué podemos hace”, señaló.

Henry aseguró que “todos los jugadores quieren ir” a los Juegos, pero lamentó que “será difícil”.

“Vamos a intentar hablar con el club y ver qué podemos hacer”, señaló.