Rhea Ripley, Cody Rhodes y Bianca Belair debutan como la portada del WWE 2K24

El Universo de la WWE no solo se queda en el ring. Desde hace ya varios años la empresa que lidera Vince McMahon ha lanzado una línea de videojuegos con la marca 2K, y ahora, después de un sinfín de rumores, revelaron que serán Cody Rhodes, Bianca Belair y Rhea Ripley quienes encabecen la portada de su nueva entrega.

El WWE 2K24, siguiente edición del material que engloba a la compañía de Wrestling, tendrá en su versión normal a “The American Nightmare”, mientras que en la Deluxe estará la “EST” y la lideresa de la facción Judgment Day.

Es el próximo 8 de marzo cuando saldrá a la venta el videojuego que, además, tendrá dentro la conocida modalidad “2K Showcase... of the Immortals”, la cual contará con la participación de leyendas como Hulk Hogan, Shawn Michaels, The Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Andre The Giant, entre otros.

