Ridiculizan a los Diablos en su casa

TOLUCA.- Toluca va en caída libre y sumó su tercer juego sin conocer la victoria, esto luego que fue sorprendido por un Pachuca que se impuso con una goleada 0-3 con goles de Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez y Yairo Moreno. Con esto, los Tuzos tomaron el liderato del torneo con 22 unidades.

Ignacio Ambriz tuvo una semana para mover sus piezas y buscar la victoria ante su gente, pero el funcionamiento general no abrió el buen bloque defensivo que Guillermo Almada planteó de inicio.

Almada hizo milagros con los Tuzos, pues los rescató y ahora los puso en los primeros lugares. Brindó la confianza que necesitaban ciertos jugadores y estos no le fallaron en el terreno de juego.

Primero, fue Víctor Guzmán quien abrió el marcador, pues el ‘Pocho’ remató dentro del área luego de un breve recorte sobre la zaga escarlata, misma que fue un desastre durante todo el encuentro.

Con la ventaja parcial, por momentos, los Tuzos aflojaron un poco el ritmo. Toluca de repente tuvo ganas, intentó con más corazón e individualidades que con un buen trabajo en equipo, pero no pudo romper el cero en la meta de Óscar Ustari.

Para el complemento, con un Toluca volcado al frente con ganas del empate, los Tuzos aprovecharon los espacios que dejaron en la zona baja, además que la marca no fue la mejor y eso lo encontró de inmediato el goleador Nicolás Ibáñez.

Nico aumentó la ventaja en el juego luego de una gran jugada individual de Fernando Navarro quien se internó en el área y luego cedió al ingreso de Ibáñez, quien puso su séptimo gol en el torneo para apretar a André-Pierre Gignac en la cima de la tabla de goleo individual.

Finalmente, Yairo Moreno puso cartones definitivos, esto tras una definición mano a mano con el arquero escarlata Gustavo Gutiérrez. El colombiano puso el esférico al primer poste para dejar sin opciones al portero y afianzarse en el liderato de la tabla general.

Con un partido muy controlado, los Tuzos dominaron de principio a fin, fueron los que pusieron el ritmo y cuando se decidieron golearon a un Toluca que no vive su mejor momento.

Tras el partido, Ignacio Ambriz se echó la culpa de todo lo malo que pasa en el Toluca, los Diablos han perdido tres juegos seguidos, también tres en casa y no se le ven pies ni cabeza.

“Es difícil hacer un análisis, pero me estoy equivocando, soy yo el culpable; no se transmitió nada, por ahí en el segundo tiempo quisimos reaccionar, pero sólo diez o quince minutos. No estamos finos en nada, así que si me tienen que criticar, es a mí. No pensé que me fuera a costar tanto, la gente dirá que cada quince días digo lo mismo, pero así es....Nos está pasando mucho en casa, después del minuto 60 es más fácil que me metan cinco que empatar y no le voy a quitar el mérito al Pachuca que está jugando muy bien”.

Por su parte, Guillermo Almada no puede estar más satisfecho con lo mostrado por el Pachuca en este torneo. Al uruguayo sólo le queda decir que sus Tuzos jugaron de forma “excelente”, y por eso golearon al Toluca.

“Nos deja grandes sensaciones, fue un juego excelente, sobre todo en el primer tiempo a pesar de sólo haber marcado un gol. Después hubo una reacción de Toluca, tiene grandes futbolistas, pero retomamos el control, la precisión, el manejo y convertimos más goles que nos dio tranquilidad. Estoy satisfecho con la entrega y la actuación futbolística que fue muy buena”, dijo.