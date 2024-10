Robert Dante Siboldi sería el nuevo DT de las Chivas

ROBERT DANTE SIBOLDI A CHIVAS: ‘SERÍA UN GRAN HONOR’

Siboldi fue entrevistado por ESPN donde confesó que no conocía la oferta que Chivas pudiera tener para colocarlo en su banquillo, sin embargo, afirmó que sería un honor hacerse cargo del Rebaño.

“Conmigo no se ha comunicado nadie, casi no presto mucha atención a los medios, no sabía que estaba tan solicitado.

“Para mí sería un gran honor, el poder estar al frente de un proyecto como es Chivas y sabiendo todo lo que es su historia todo lo que representa para el futbol mexicano y para la gente de México.

“Para mí sería un gran honor sin lugar a dudas, yo creo que para cualquier entrenador sería un gran honor y un gran desafío liderar un proyecto así”, agregó el uruguayo.

SIBOLDI, PRÓXIMO DT DE GUADALAJARA, ¿CUÁNTO GANA?

La negociación con Robert Dante podría verse atorada en el aspecto económico, ya que de acuerdo con el medio deportivo Vivo Sports, el charrúa fue el entrenador mejor pagado de toda la Liga MX hace poco, con esos 58 millones de pesos al año y superando a Fernando “Tano” Ortiz, Antonio Mohamed y André Jardine.

Sin embargo, por la inactividad que ha tenido en los últimos meses y la falta de títulos, podría percibir un poco menos de los 39 millones que ganaban Fernando Gago.

Al final, entre la llegada de Robert Dante Siboldi, Chivas eligió a Arturo Ortega, entrenador del Tapatío en la Liga de Expansión, para dirigir al Rebaño Sagrado en el amistoso que enfrentarán contra el América en Houston.

