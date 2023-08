Salud mental en el deporte: el tema del que casi nadie habla

No es novedad que los atletas de alto rendimiento siempre están sujetos a una importante presión psicológica que, de no ser tratada debidamente por un psicólogo deportivo, podría desencadenar trastornos de ansiedad y/o depresión en la mayoría de los casos.

Sin embargo, esto pudiera convertirse en un factor que afecte su carrera profesional al limitar su desempeño y sus ganas de continuar haciendo lo que más les apasiona.

No obstante, este tema sigue siendo un tabú dentro de la sociedad que no ha logrado descifrar o entender la magnitud del problema. Un claro ejemplo de ello, es la historia de Simone Biles, la gimnasta olímpica que decidió priorizar su salud mental en plena competencia y anunció su retiro temporal.

Tomando una decisión acertada que hoy le permitió regresar y volver a tomar las riendas de su profesión.

SIMONE BILES ESTÁ DE VUELTA

De no ser por el anillo de bodas, esta Simone Biles habría parecido la de 2019. O la de 2016. O la de 2014. Mucho antes de Tokio. Mucho antes de los “giros”. Mucho antes de los dos años alejada de la gimnasia, en los que la estrella dio un paso atrás, previo a un análisis sobre el desarrollo de su destacada carrera de récords y decidir que no había terminado. No todavía.

Ahí estaba caminando en el piso de la Arena NOW el viernes, en la víspera del Clásico de Estados Unidos, su primera cita desde que ganó el bronce en la viga de equilibrio en los Juegos Olímpicos pospuestos a 2021 por la pandemia —una presea que calificó como una de las más dulces que jamás haya ganado.