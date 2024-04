Saraperos de Saltillo es tercer lugar de la Copa Gobernador 2024

El partido continuaba, y gracias a uno increíbles hits de los bateadores, Edwin Díaz, Urrutia y Rainel, anotaban carreras y daban una mayor ventaja a los Saraperos, dejando un marcador de seis a uno.

A pesar de que el Estadio Francisco I. Madero no estaba tan visitado, como lo suele estar, pero esta situación no fue motivo para que el ambiente familiar y divertido no siguiera en el inmueble, además de tener a la famosa porra verde que animaba a los fanáticos en todo momento.

LOS ALGODONEROS DESPIERTAN Y ANOTAN UN PAR DE HOME RUNS

El equipo de Torreón regresaba a batear y gracias a Jonathan Schoop y Aaron Altherr lograban acercarse en el marcador, por su parte saraperos lograba anotar una carrera.

El partido se encontraba en la mitad, y en la quinta entrada con una carrera de Dean Nevárez los Algodoneros anotaban una carrera más, desafortunadamente no era suficiente para alcanzar a los anfitriones.

En la sexta entrada gracias a una gran jugada, los Saraperos lograban hacer un doble play, acabando cada vez más con las esperanzas del equipo lagunero, y rápidamente recibían el tercer out, por su parte Saltillo, tampoco anotaban carreras.

Poco a poco los Algodoneros se acercaban en el marcador, y con carrera de córdoba llegaban a cinco en el partido, el equipo lagunero logró tener casa llena, pero no se supo aprovechar, pues recibieron el tercer y último out.

A las cuatro de la tarde con 22 minutos todas las bocinas del estadio entonaban en himno del Dragón del Norte, desafortunadamente la sensación no era la misma, tal vez por la hora o por la poca gente que había en las gradas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Otro podio para Sergio Pérez! Checo llega segundo en el Gran Premio de Japón

El manager de Saraperos decidía hacer un cambio, y daba ingreso al pitcher Mario Meza, y para la octava entrada no hubo mucho que destacar, pues las cosas se mantuvieron igual.

La Unión Laguna tenía una última oportunidad de meterse en el partido y competir por el tercer puesto de la Copa Gobernador, pero Saraperos quería ya acabar con esto, y lograba ponchar a los jugadores Edgar Robles, Tovalin y Seferina, logran el bronce en el torneo amistoso, por marcador de siete a cinco, previo al inicio de la LMB.