“He jugado más de mil 500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que jamás hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera”, dijo el tenista, uno de los mejores de la historia del deporte de la raqueta. Su despedida será en la Laver Cup .

“La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el tour”, dijo la estrella del tenis mundial.

De esta manera, Federer le pondrá punto final a una gloriosa carrera desde el próximo 23 de septiembre en el reconocido estadio O2 Arena. Dentro de los atractivos que presentó el certamen será volver a ver al histórico Big Four: Roger, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray compartiendo el mismo equipo que será liderado por la leyenda Björn Borg.

En las últimas semanas, la prensa suiza había indicado que al ex número 1 del mundo se le había vuelto a acumular líquido en la rodilla que le fue operado, y eso habría sido clave para analizar los pasos a seguir en su trayectoria, que acumula un récord de 1251 triunfos y sólo 275 derrotas. Además de los títulos en los grandes torneos, Roger también se dio el gusto de ganar un oro olímpico en Beijing 2008 (dobles), una plata en Londres 2012 (singles) y la Copa Davis con el equipo de Suiza en 2014.

“Los últimos tres años han sido un desafío para mí por las lesiones y operaciones, He trabajado duro para poder volver a mi mejor forma, pero también sé las limitaciones de mi cuerpo y los mensajes que me ha mandado han sido claros”, explicó Federer en un vídeo en sus redes sociales.

Discurso Completo de Roger Federer sobre su retiro

“Para mi familia del tenis y demás, de todos los regalos que el deporte me ha dado a lo largo de los años, los mejor sin duda fue la gente que conocí a lo largo del camino: mis amigos, mis rivales y más importante los fans que le dan vida al tenis.

Hoy, quiero compartir unas noticias con todos ustedes. Como muchos ya saben, en los últimos tres años se presentaron desafíos en forma de lesiones y operaciones. Trabajé duro para regresar a una forma plena competitiva pero también me di cuenta que las capacidades y limitaciones de mi cuerpo me enviaron un mensaje que últimamente está más que claro.

Tengo 41 años. Jugué más de 1500 partidos a lo largo de 24 años. El tenis me trató de una manera tan generosa que nunca me imaginé y ahora tengo que reconocer cuándo es el momento de cerrar mi carrera competitiva.

La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el circuito.

Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado.

Me gustaría agradecerle especialmente a mi maravillosa esposa Mirka, quien me acompañó en cada minuto. Me ayudó a entrar en calor antes de finales, vio incontable cantidad de partidos hasta estando embarazada de ocho meses y solidificó el apoyo de mi equipo de trabajo. También agradecer a mis maravillosos cuatro hijos por apoyarme, siempre listos para explorar nuevos lugares y creando hermosos recuerdos a lo largo del camino. Ver a mi familia alentándome desde las tribunas es un sentimiento que voy a guardar siempre.

También quiero agradecer y reconocer a mis queridos padres y a mi hermana, sin ellos nada hubiera sido posible. Un enorme agradecimiento a los entrenadores formadores que siempre me guiaron en la dirección correcta... ¡Hicieron un trabajo maravilloso! A la Federación de Tenis Suizo, por creer en mí desde muy joven y darme un inicio ideal.

Realmente quiero agradecer y reconocer a mi maravilloso equipo, Ivan, Dani, Roland y particularmente a Seve y Pierre, quienes me dieron los mejores consejos y siempre estuvieron para mí. También a Tony por manejar de manera creativa mi marca por más de 17 años. Son todos increíbles y amé trabajar con ustedes cada minuto”.