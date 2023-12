Semana 16 de la NFL: las apuestas se inclinan del lado de Ravens ante los 49ers

Si nos cambiamos a EPA (Expected points added), el equipo de John Harbaugh es mejor que su rival a la defensiva, de hecho es el tercero de la liga; mientras que el de Kyle Shanahan es superior a la ofensiva siendo el mejor de la liga. Y no es como que Baltimore no este bien posicionado a la ofensiva... es 5to. Y San Francisco a la defensiva es cuarto.

No es común esta posición de Baltimore como perro visitante de 5.5 o más puntos, para revisar de perdido sus últimos 10 resultados nos tuvimos que ir hasta el 2015 y encontrar que su record contra la línea es de 7-3 pero 1-9 a resultado directo. Lamar Jackson empezó en el 2018 su camino en Baltimore pero solamente jugó él del 2018. En los años 2020, 2021, 2023 jugaron en esos partidos como Mariscales de campo: Anthony Brown, Josh Johnson, McSorley y RG3; y todavía con esos nombres cubrieron 3 de 4.

Como pueden ver, no solamente en los records están parejos este par de equipos sino en estadísticas y en algunos rankings que nos gustan revisar por lo que me inclinó en tomar los 6 puntos con el visitante. Confío en que Harbaugh siga teniendo éxito en esta posición y lo ha demostrado con equipos mermados en el pasado, por lo que presiento que los Ravens llegarán muy bien preparados y listos para si no ganar el partido, mantenerlo cerrado. Hay algunos lugares que ha bajado a 5.5 pero hoy sábado todavía hay muchos lugares ofreciendo el 6; espero que cuando lean esta columna, siga disponible.