Sergio Canales podrá jugar con Rayados en el Clausura 2024

El jugador acudió a la justicia ordinaria después de que sus recursos no fueran estimados y obtuvo la suspensión cautelar de su castigo cuando ya había cumplido uno de los partidos de sanción.

Canales mantuvo que su comportamiento “siempre con los árbitros dentro y fuera del campo ha sido ejemplar, mostrándoles respeto máximo durante toda mi carrera profesional”.

Asimismo, el español dio las gracias al Real Betis Balompié, a su agencia Best Of You y a Laffer Abogados “que han luchado” por él “hasta las últimas consecuencias”.