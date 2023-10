‘Sí me encabronó que no me llamara’, Cuauhtémoc Blanco a LaVolpe; ‘Bigotón’ acepta equivocarse por no convocarlo

Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Antonio LaVolpe tuvieron un altercado previo a la Copa del Mundo del 2006, cuando el director técnico argentino decidió no convocar al ídolo del América a la Selección Mexicana. Dicho desencuentro lo revivieron previo a la ceremonia de investidura del Salón de la Fama Internacional que se lleva a cabo en Pachuca. El actual gobernador de Morelos aseguró que el apodado “Bigotón” no quiso llamarlo al Tricolor pese a que el “10” de las Águilas pasaba por su mejor momento. Asimismo, recordó, que le dolió que en la convocatoria apareció el exjugador del Toluca, Rafael “Chiquis” García. “En lugar de llevar a su yerno (Rafael García) a llevarme a mí, pues hay niveles. Allá hay un Dios que todo lo ve. Obvio que sí me dolió, imagínate que no te lleven a un Mundial estando en tu mejor momento”, afirmó el también exjugador de Tuzos, Puebla y los Tiburones Rojos de Veracruz. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Eden Hazard se retiró a los 32 años? El futbolista que pasó de pelearle el puesto a Cristiano Ronaldo y Messi, hasta ser el peor fichaje del Real Madrid “Ya lo dije muchas veces, si lo veo lo saludo, si me encabronó que no me haya llevado. Si me dolió muchísimo y no tengo ningún problema en saludarlo, no soy rencoroso”, detalló el actual titular del Ejecutivo estatal morelense.

ACEPTA LAVOLPE HABERSE EQUIVOCADO POR NO CONVOCAR A CUAUHTÉMOC BLANCO Pese a que LaVolpe confesó que no llevó a Cuauhtémoc porque no encajaba en su sistema de juego, el actual analista de TUDN aceptó su “error” y pidió perdón por haberse “equivocado” en su decisión en torno a Blanco Bravo. “Cuauhtémoc es un gran jugado, un líder, hoy dentro de los más grandes, se lo merece, pero siempre dije que me pude haber equivocado, capaz que mi equivocación está en que los sistemas están arriba de los jugadores, para mí no estaba dentro de un sistema de juego, me lo demostró por haberle ganado a Brasil, los penales contra Argentina”, comentó.

“Si me equivoqué, perdón, yo fui por un sistema, si lo entienden, que bueno, sino lo entienden, problema de ustedes, mi sistema está arriba de la gran individualidad, que es un equipo, no uno o dos o tres, entran 10 con un sistema de juego. Jamás en la vida soy rencoroso, si él no me saluda tendrá su derecho”, explicó.

En Alemania 2006, México formó parte del Grupo D junto a Portugal, Angola e Irán. En la primera fase venció 3-1 a los asiáticos, igualó 0-0 con los africanos y perdió 2-1 con los europeos. Avanzó como segundo del sector a Octavos de Final donde fue eliminado por Argentina 2-1 en tiempos extras, con aquél golazo marcado por uno de los verdugos del Tri, Maxi Rodríguez.

