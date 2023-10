Con la presencia de Carles Puyol, Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, entre otros, se llevará a cabo la investidura al Salón de la Fama 2023

A decir del presidente del Salón de la Fama del Futbol, esta será una de tres ediciones que buscarán recuperar a las generaciones 2020 y 2021 que no fueron investidas por la pandemia del COVID-19, razón por lo cual se reconocen a 18 figuras y no 12, como se tenía acostumbrado.

“Resulta que en pandemia no hicimos dos investiduras y ya veníamos con el ritmo de reconocer cada año a 12, pero como no hicimos en pandemia la del 2020 y 2021, esas dos generaciones no se premiaron. Ahora los estamos compensando con las próximas tres investiduras, en donde En lugar de ser 12 serán 18”, destacó Moreno.