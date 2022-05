¡Sin deja de soñar! Memo Ochoa ve lejos su retiro y quiere jugar en el Real Madrid

El guardameta del Club América y de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, señaló en una entrevista que no visualiza su retiro del fútbol profesional en un plazo corto; pero sigue soñando con triunfar con las Águilas y el Tri en el próximo Mundial de Qatar; por si no fuera suficiente, y para seguir subiendo, también se ve protegiendo la portería para el Real Madrid.

“Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos”, declaró el americanista en entrevista para el medio de comunicación TUDN.

También aseguró que tiene metas pendientes en su carrera como profesional antes de anunciar su retiro de las canchas; “El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y ¿por qué no?, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro”, expreso Ochoa.

Actualmente, el arquero de 37 años está disputando por el título en la Clausura 2022 con América, y todo indica que podrá ser titular con México en la Copa del Mundo a finales de 2022.