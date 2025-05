Papa León XIV: el tenis, deporte favorito del nuevo pontífice Robert Prevost

El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo Papa , adoptando el nombre de León XIV. Sin embargo, una de las cosas que ahora se conocen sobre este nuevo pontífice, es su afición a un deporte en particular: el tenis.

Además de su compromiso religioso, el nuevo pontífice ha revelado una faceta poco común: su afición por el tenis.

Prevost ha expresado su deseo de volver a la cancha, destacando que el deporte le ayuda a mantener el equilibrio físico y mental. Esta pasión por el tenis añade una dimensión personal al perfil del nuevo líder de la Iglesia Católica.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha. Este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre hasta ahora.

“También disfruto mucho leyendo, dando largos paseos y viajando, conociendo y disfrutando de lugares nuevos y diversos. Disfruto relajándome con amigos y conociendo a una gran variedad de personas. Cada persona puede enriquecer enormemente nuestras vidas”, expresó en septiembre de 2023.

La elección de León XIV ha sido recibida con entusiasmo en diversas partes del mundo. Líderes políticos, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han expresado su orgullo por la designación del primer Papa estadounidense.