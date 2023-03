Termina la era de Lamar Jackson en Ravens: solicita QB su canje

En una sorpresiva oleada de declaraciones mediante redes sociales, el aún quarterback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, anunció que solicitó un canje al equipo al estar en desencuentro con la directiva.

En palabras propias del jugador de 26 años, seleccionado 32 en la primera ronda del Draft de la NFL del 2018, este afirmó que el equipo no está interesado en pagar lo que vale, por lo que el asunto es de tintes contractuales.

Asimismo, el mariscal de campo reveló que el canje lo pidió desde el pasado 2 de marzo.

“Amo el futbol americano y mi sueño es ayudar a un equipo a ganar el Super Bowl”.

Los aficionados de los Ravens “son grandiosos, pero tuve que tomar una decisión de negocios que fuera la mejor para mi familia y para mí. No importa que tan lejos vaya o dónde me lleve mi carrera, continuaré estando cerca de mis aficionados de la Baltimore Flock y todo el estado de Maryland. Me verán de nuevo”.