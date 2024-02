The Rock vs Roman Reigns en WrestleMania XL: Cody Rhodes se quedaría sin combate por el título de la WWE

Cody Rhodes no podrá terminar su historia contra Roman Reigns. The Rock se “entrometió” en la disputa que “The American Nightmare” tiene desde hace dos años con “The Head of the Table” y ahora la pelea entre familiares samoanos sería el Main Event del WrestleMania XL.

“Your are not the guy. Que se vaya pa tras para AEW que con rock, punk y quien quiera mas que llegue no va a ganar ese campeonato”, “Pa que Cody gano el rumble entonces?”, “La verdad siempre quise ver esta lucha, pero me hubiese encantado ver a Cody ganarle al jefe tribal en WM. Que triste por Cody”, “Ya saben cual será el final... The Rock será el casi casi ganador! Hasta que Roman rompa el récord de Hogan... Así quedará como el mejor luchador de la Historia! El cual no lo es...”, son algunas de las opiniones que se han dado en redes sociales.

Algunas exsuperestrellas, incluida Summer Rae, también han expresado su descontento. En su cuenta de X, criticó tanto a “The Tribal Chief” como a “The Great One” por sus horarios de medio tiempo, y también a la WWE por socavar la victoria de Rhodes en el Royal Rumble masculino de 2024.