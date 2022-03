Tom Brady no se retira, jugará otra temporada en la NFL

“Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora”, dijo en un mensaje en sus redes sociales. “Quiero a mis compañeros de equipo y a mi familia, que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Volveré para mi 23ª temporada en Tampa, tenemos asuntos pendientes” , agregó el mariscal de campo, que posee un récord de siete títulos de Super Bowl.

Desde que fue seleccionado en un asombroso 199º puesto del Draft de 2000, Brady lideró a los New England Patriots durante dos décadas extraordinarias en las que cosecharon seis títulos de Super Bowl, siempre bajo la batuta de su mentor, Bill Belichick. En 2020, el mariscal de campo abandonó la franquicia de su vida para sumarse a los Buccaneers, que eran uno de los equipos más débiles de la NFL y no clasificaba a los Playoffs desde 2007. Desde allí comandó con 43 años a los Bucs a un nuevo título de Super Bowl ante los Kansas City Chiefs en 2021.

El ahora el ganador de tres premios MVP (Jugador Más Valioso), 15 elecciones al Pro Bowl (Juego de las estrellas) y líder histórico en yardas de pase, regresará por más. El séptimo campeonato de su carrera, logrado a los 43 años, lo catapultó al panteón de los más grandes del deporte estadounidense, junto a mitos como Michael Jordan, Babe Ruth o Tiger Woods.

Hace poco más de un mes, Brady había anunciado su retiro de la actividad profesional a través de un mensaje en las redes sociales: “Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y me he esforzado al máximo durante estos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Es difícil para mí escribir esto, pero ahí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”.

Parece que estos días fueron suficientes para que el mariscal entendiera que aún tiene algo que darle a la NFL.

