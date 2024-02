Una leyenda que se sigue haciendo grande, retiran número de Shaquille O´Neal en Orlando

Este martes quedará marcado en la vida de la exestrella de la NBA, Saquille O´Neal, pues el equipo que le dio su primera oportunidad en su carrera profesional, lo ha homenajeado de la mejor forma posible, al retirar el dorsal que utilizó en su estancia en ese equipo.

Esta ceremonia ocurrió después del partido entre Orlando Magic vs Oklahoma City Thunder, donde lamentablemente para el exequipo de O´Neal, no pudieron conseguir la victoria, sin embargo, esto no opaco la esperada ceremonia para Shaq.