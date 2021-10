Vence Necaxa en el último minuto a Mazatlán

CDMX.- Necaxa logró sacar la victoria al minuto 94 con un penalti de Maximiliano Salas. Triunfo sobre Mazatlán FC que los coloca momentáneamente en el octavo sitio con 20 puntos.

“Sufrimos inmerecidamente, no pudimos mantener en el tiempo todo lo bueno, pero hay que felicitar a los jugadores que no se dieron por vencido y al final tuvimos premio. Eso en lo anímico sirve, me quedo con el primero y no el segundo... Me dolió el empate momentáneo porque no lo merecíamos”, declaró.

Derrota Juárez a Puebla

El Puebla consiguió un triunfo de oro en su visita a los Bravos de Juárez, ya que le permitirá dormir como sexto lugar general.

Los dirigidos por el argentino Nicolás Larcamon se impusieron 0-2 a los Fronterizos, gracias a las anotaciones de Cristian Tabó al 67’ y Guillermo Martínez al 70’.

Los de la Franja fueron los que más insistieron desde el primer minuto, y aunque en la primera parte no hubo muchas oportunidades en las áreas, para la segunda mitad sí pudieron reflejar esa superioridad.