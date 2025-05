¿Cómo las acciones llevadas por Trump debilitan el ‘faro de la libertad’ y a la democracia?

CHICAGO- Mientras crecían en la antigua Unión Soviética, el padre y los abuelos de Pedro Spivakovsky Gonzalez escuchaban Voice of America con los oídos pegados a la radio, tratando de captar palabras a pesar de la interferencia del gobierno.

Cuando Spivakovsky Gonzalez y su familia se enteraron de los intentos del presidente Donald Trump de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa Voice of America, Radio Free Europe y Radio Free Asia, él dijo que se trató de un “puñetazo al estómago”.

Uzra Zeya, quien encabeza la organización internacional sin fines de lucro Human Rights First tras laborar en el Departamento de Estado de Biden, consideró que era “desgarrador y alarmante” ver a Estados Unidos esencialmente desmantelar sus programas de promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

” Entiendo que la comisión está interesada en (ver) cómo podemos mejorar... y volver a lo básico ”, les dijo a los legisladores Tom Malinowski, ex congresista demócrata y subsecretario de Estado para la democracia, los derechos humanos y el trabajo en el gobierno del presidente Barack Obama. “El problema es que en este momento el gobierno está eliminando lo básico ”.

Los recortes a la financiación han afectado al National Democratic Institute, la International Foundation for Electoral Systems y otras organizaciones estadounidenses sin fines de lucro que han trabajado durante décadas “ para inyectar recursos a entornos de forma que la sociedad civil y los actores democráticos puedan intentar efectuar cambios para mejorar ”, incluido el fortalecimiento de democracias inestables contra autócratas, señaló Salvo.

”Los impactos potenciales a largo plazo son devastadores para la seguridad nacional y la prosperidad de Estados Unidos”, lamentó.

DISMINUYENDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LA LIBERTAD

Durante más de 80 años, Voice of America y sus medios relacionados han difundido noticias en todo el mundo, incluyendo a más de 427 millones de personas cada semana en 49 idiomas, según un informe interno de 2024. La emisora inició operaciones durante la Segunda Guerra Mundial para proporcionar noticias a los alemanes, incluso mientras funcionarios nazis intentaban interferir sus señales. La Unión Soviética y China intentaron silenciar sus transmisiones durante la Guerra Fría. Desde hace décadas, los gobiernos de Irán y Corea del Norte también han intentado bloquear el acceso a Voice of America.

Pero el intento más exitoso de silenciarla fue logrado por su propio gobierno. Prácticamente fue cerrada en marzo mediante una orden ejecutiva.

Lisa Brakel, una bibliotecaria jubilada de 66 años en Temperance, Michigan, dijo que Voice of America era un “pilar” cuando era profesora de música en Kuwait en la década de 1980. Ella y sus colegas solían escucharla juntos en el complejo de apartamentos donde se alojaban los profesores estadounidenses, de forma que pudieran mantenerse al día con las noticias de Estados Unidos.

”Cuando vi la noticia, pensé: ‘No, no pueden cerrar esto. Demasiadas personas dependen de eso’”, recordó Brakel. “Como bibliotecaria, cualquier recorte al libre acceso a la información me preocupa profundamente”.

PROBABLEMENTE LOS RECORTES ENVALENTONARÁN A LOS RIVALES DE ESTADOS UNIDOS

El futuro de la emisora sigue en el aire después de que un tribunal federal de apelaciones pausara un fallo que habría revertido su desmantelamiento. Esto fue sólo un día después de que se les dijera a los periodistas que pronto regresarían al trabajo después de estar fuera del aire durante casi dos meses. Incluso si se les permite regresar, no está claro si la misión sería la misma. La semana pasada, el gobierno de Trump acordó usar las transmisiones de OAN, una red de medios conservadora y firmemente partidaria de Trump, en Voice of America y otros servicios.

En Asia, desmantelar Radio Free Asia significaría perder el único servicio de noticias independiente en idioma uigur del mundo, cerrar el Asia Fact Check Lab mientras informa sobre la desinformación del Partido Comunista chino, y restringir el acceso a la información en países como China, Corea del Norte y Myanmar que carecen de medios libres e independientes, señaló en un comunicado el presidente de la emisora, Bay Fang.

”Su trabajo invaluable forma parte de la responsabilidad de Radio Free Asia de defender la verdad para que los dictadores y déspotas no tengan la última palabra”, escribió Fang en mayo en The New York Times.

Expertos que monitorean el estado de la democracia global indicaron que la brecha de información creada por el gobierno de Trump envalentonará a rivales de Estados Unidos como Rusia y China, que ya están trabajando en moldear la opinión pública.

Barbara Wejnert, socióloga política en la Universidad de Buffalo, quien estudia las democracias globales, considera que los empeños diplomáticos a través de las emisoras estadounidenses y las organizaciones sin fines de lucro que procuran promover la democracia ayudaron a precipitar un “rápido incremento en los países que se democratizaban” a fines del siglo XX.

”Especialmente hoy, cuando la verdad es distorsionada y la gente no confía en los gobiernos, difundir la noción de libertad y democracia a través de los medios es aún más vital”, manifestó.

Por Christine Fernando, The Associated Press.