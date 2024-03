Vinicius Jr. rompe en llanto al hablar sobre el combate contra el racismo

Vinicius Jr. no pudo más. El astro brasileño rompió en llanto durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento entre Brasil y España, luego de haber sido abordado por el tema del racismo en el futbol.

“Por supuesto que tengo que evolucionar y mejorar, pero sólo tengo 23 años y es un proceso natural. Salí de Brasil muy joven y no pude aprender tantas cosas.

“Estoy estudiando. Tengo 23 años y todavía estoy estudiando. ¿Por qué ellos, los periodistas aquí, que son mayores que yo, no pueden estudiar y ver lo que realmente está pasando? Estoy cada vez más triste, cada vez tengo menos ganas de jugar, pero voy a seguir luchando”, afirmó el atacante del Real Madrid, quien probablemente sea titular en el duelo entre cariocas y españoles.

Para Vinicius, la lucha constante de los futbolistas de su raza no solo será un problema actual, sino para las generaciones que vengan.

“Si fuera por mí ya me habría dado por vencido, porque me quedo en casa, donde nadie me insulta, voy a los partidos con la cabeza centrada en el juego para poder hacer lo mejor para mi equipo.

“No siempre es posible, entonces tengo que concentrarme mucho todos los días...”, comentó el brasileño mientras seguía llorando y en ese momento, fue aplaudido por todos los presentes en gesto de apoyo.

“Creo que gracias a toda la gente que me apoya, me sigue, cada vez me mandan más mensajes para que pueda seguir luchando por ellos, porque hoy tengo una fuerza muy grande dentro de mí, dentro de mi casa, dentro de mi familia. , que me apoyan en todo lo que hago”, destacó el jugador del Real Madrid.

“Creo que es muy triste todo lo que estoy pasando aquí (en España) con cada partido. Cada día, con cada queja que hago, aumenta. Eso es muy triste. Pero también creo que no soy sólo yo, todos los negros, no sólo en España, sino en todo el mundo, sufrimos a diario. El racismo verbal es una minoría en comparación con todo lo que sufren los negros en el mundo”, destacó el delantero.