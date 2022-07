Williamson con máxima extensión en la NBA

La estrella de los Pelicans de Nueva Orleans, Zion Williamson, acordó una extensión máxima designada de novato por cinco años y 193 millones de dólares que podría ganarle hasta 231 millones de dólares, según mencionó a un medio de comunicación el codirector de baloncesto de CAA Sports, Austin Brown.

Williamson tiene garantizados 193 millones de dólares y si forma parte del equipo All-NBA, gana el MVP o el Jugador Defensivo del Año la próxima temporada, desencadenará cláusulas de escala máxima que podrían aumentar el valor total del acuerdo.

Williamson, quien fuese la selección general número uno en el Draft de la NBA de 2019, ha demostrado ser un talento generacional desde que puso un pié en la NBA.

También fue el primer adolescente en anotar 20 puntos en 10 juegos consecutivos según la investigación de dicho medio informativo y lo logró en el decimoquinto juego de su carrera.

Durante la temporada 2020-21, promedió 27 puntos y 7.2 rebotes por partido mientras lanzaba un 61.1% desde el campo. Sus 27.0 puntos por juego fueron la mayor cantidad de cualquier jugador en la historia de la NBA para alguien que disparó más del 60% desde el campo en una temporada de la NBA. Williamson fue nombrado All-Star durante su segunda temporada y también fue una selección tardía para comenzar el juego. Se convirtió en el cuarto abridor All-Star más joven uniéndose a Kobe Bryant, LeBron James y Magic Johnson.

Durante sus últimos 20 juegos de la temporada, la puntuación de Williamson aumentó a 29,6 puntos por juego, ya que anotó al menos 30 puntos en 11 de esos concursos. Williamson tuvo una racha de 25 juegos consecutivos anotando 20 o más puntos mientras lanzaba al 50 por ciento o más desde el campo, uniéndose a Shaquille O’Neal en 2001 como los únicos jugadores en lograr eso en la historia de la NBA.

Williamson, que cumple 22 años el 6 de julio, ha jugado solo 85 partidos en sus primeras tres temporadas en la NBA, incluidos 24 durante su temporada de novato en 2019-20 debido a una rotura de menisco en la rodilla derecha que retrasó su debut y se perderá todo el 2021-22, campaña con fractura en el pie derecho.

El mes pasado, en un evento local de la YMCA, Williamson reiteró su deseo de estar en Nueva Orleans y dijo: “Quiero estar aquí. Eso no es ningún secreto. Siento que me he apoyado en eso cuando hablé”.

Con McCollum, Brandon Ingram y un saludable Williamson en el redil, los Pelicans buscan dar un paso adelante en la clasificación de la Conferencia Oeste la próxima temporada.