Yankees de Nueva York inclinados a quedarse con Aaron Boone como mánager

NUEVA YORK, EU.- Aunque la espera continúa dentro de la organización de los Yankees para que el propietario Hal Steinbrenner dicte la dirección del equipo en lo que luce como una situación fluida, él parece inclinado a mantener a Aaron Boone como mánager, dijeron fuentes de la industria a Buster Olney de ESPN.

“Le gusta [Boone], y no creo que le eche la culpa por lo que sucedió”, dijo una fuente.

Durante una temporada generalmente vista como una decepción, Steinbrenner citó el desempeño deficiente de los jugadores como la razón principal de los problemas del equipo. También ha habido fuertes críticas en las redes sociales hacia Boone por parte de algunos fanáticos de los Yankees.

Pero por el momento, Boone no tiene contrato para la temporada 2022. Algunos dentro de la franquicia se quejan en privado de Boone, y los estribillos comunes son que debería evaluar más francamente el desempeño del equipo a los medios cuando los Yankees juegan mal, y que sus elecciones de bullpen con demasiada frecuencia no funcionan.

En las cuatro temporadas de Boone como manager, los Yankees tienen marca de 328-218, promediando 98 victorias en las tres temporadas completas, y han llegado a los playoffs todos los años. Los Medias Rojas les vencieron en el Juego de Comodines de la Liga Americana este año, y los Yankees no han avanzado más allá de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con Boone, lo cual no es un asunto menor para una base de fanáticos que no ha visto un título de Serie Mundial desde 2009.

La organización también puede sopesar los cambios en el cuerpo técnico.

La decisión de sí Boone se queda con los Yankees no es necesariamente solo de Steinbrenner. El contrato de Boone expirará pocas horas después de la Serie Mundial, lo que significa que podría convertirse en agente libre en el mercado de mánagers en un momento en que muchos ejecutivos de la oficina principal creen que hay escasez de candidatos atractivos y experimentados. Si el contrato de Boone con los Yankees expira, es posible que otros equipos estén interesados en hablar con él.

El pedigrí de los Yankees generalmente ha servido a otros candidatos, Don Mattingly, por ejemplo, o Joe Girardi, porque existe la presunción de que tienen una experiencia útil en el manejo de preguntas de sondeo de reporteros y en ser la cara pública de una empresa privada a lo largo de una temporada.

Si los Yankees deciden dejar que expire el contrato de Boone y elegir un nuevo manager, los funcionarios rivales creen que considerarán al entrenador de banca de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada, entre otros. Espada fue entrenador de los Yankees antes de pasar a los Astros en 2018.

La oficina del comisionado advierte a los equipos que no hagan anuncios importantes durante la pos-temporada por temor a que la atención se desvíe de los juegos en curso. Es posible que los Yankees no anuncien una resolución hasta que haya una pausa en el calendario de playoffs.