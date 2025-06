Declara el INE validez en el proceso de la Elección Judicial para la SCJN

Y agregó: “Me genera una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones y me parece que el INE no puede ser omiso, pero estoy consciente de que los indicios no generan prueba plena, no es razonable privar de efectos a un derecho, pero estoy consciente de que el INE carecen e atribuciones para declarar la nulidad de una elección.”

El discurso del consejero finalizó en proponer no declarar validez, sin referir a la invalidez: una situación que generó el debate principal en la sesión, donde cinco funcionarios respaldaron la sugerencia y seis se posicionaron en contra.

El Consejo General solo validó la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aunque las 818 casillas impactarán en las seis elecciones federales.

¿QUIÉNES FUERON ELEGIDOS PARA LOS CARGOS DE MINISTROS DE LA SCJN?

1. Lenia Batres;

2. Yasmín Esquivel Mossa;

3. Loretta Ortiz Ahlf;

4. María Estela Ríos González;

5. Sara Irene Herrerías Guerra;

6. Hugo Aguilar Ortiz (elegido para el cargo de presidente de la SCJN);

7. Giovanni Azael Figueroa Mejía;

8. Irving Espinosa Betanzo;

9. Arístides Rodrigo Guerrero García.

ENTREGAN CONSTANCIAS DE MAYORÍA A ELEGIDOS PARA MINISTROS DE LA SCJN

Una vez que el INE declaró validez en el proceso electoral para las y los ministros de la SCJN, se realizó la entrega de constancias de mayoría a los próximos funcionarios en ocupar los referidos puestos.

Estas constancias determinan, por primera vez, quién, cómo y por cuánto tiempo deberá presidir el máximo tribunal de justicia del país.