Aportaciones al Infonavit, ¿cómo revisar que tu jefe cumpla con ellas?

Recuerda que esta aportación no se descuenta de tu sueldo y el Infonavit solo podrá hacer descuentos a tu sueldo si ya tengas un crédito de vivienda vigente .

Cabe destacar que las aportaciones patronales están destinadas a constituir el Fondo de Vivienda de los trabajadores y si no usas estas aportaciones durante tu vida laboral, podrás solicitarlas y usarlas para tu retiro .

A partir del momento en el que empezamos a trabajar en un empleo formal, aunque muchas personas no lo saben, empezamos a tener un ahorro en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) .

En ese caso, tu empleador descontará de tu nómina la mensualidad acordada en el contrato que firmaste con el Instituto y con la cual iras pagando poco a poco tu crédito.

¿Qué hago si mi patrón no paga las aportaciones al Infonavit?

Si no se pagan las aportaciones al empleado en un plazo de hasta 45 días de morosidad, el patrón puede ser acreedor a una penalización.

Por lo que si notas que tu patrón no está realizando tus aportaciones al Infonavit, puedes poner una denuncia o queja por medio del Infonatel cuyos teléfonos son 9171 5050, para el área metropolitana, o 01 800 008 3900 para el interior de la República.

Si has detectado que tu patrón no ha realizado sus aportaciones correspondientes, es importante que le comuniques de inmediato tu inconformidad y mientras se regulariza te aconsejamos realizar los pagos a tu crédito Infonavit en línea o en alguno de los establecimientos autorizados para que no pongas en riesgo tu vivienda.

El Infonavit toma extrema atención en monitorear a las empresas que no pagan sus aportaciones patronales, aunque existe un plazo sin penalizaciones de 15 días para que las empresas cumplan con los pagos y aun así se les considera empresas en cumplimiento, solo a las empresas que caen en una morosidad de más de 45 días llegan a tener problemas y perjudican a su trabajador.

