Aseguran que aranceles serán una opción ante caída de ingreso fiscal en EU

CDMX.-El especialista en comercio exterior Jorge Molina, indicó que la promesa de Donald Trump, de bajar los impuestos y dar exenciones fiscales para las empresas, significará una baja de los ingresos al erario, situación que aseguró se intentarán compensar con los ingresos por aranceles que se impondrán a México, Canadá y China entre otros países.

De acuerdo a lo que informó con ello se buscaría cumplir con la regla presupuestal del Congreso estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Todos saldrían perdiendo con aranceles de Trump

Hace unos días, el Congressional Research Service, instancia que elabora estudios de investigación para el Congreso de Estados Unidos, recordó que en los años noventa el Senado del país vecino estableció la regla ‘Pay as you go’ (Paygo), a través de la cual todo incremento del gasto o reducción de los ingresos tiene que compensarse para no incrementar el déficit presupuestal.

“Mientras Trump insista en cumplir sus promesas fiscales de campaña, la amenaza de los aranceles seguirá presente como ingreso alternativo para cubrir nuevas deudas durante la próxima década”, dijo.

Al momento ha trascendido que Trump pretende mantener recortes de impuestos y exenciones fiscales que se implementaron en su primer periodo de gobierno, cuando redujo la tasa del impuesto corporativo de 35% a 21% a partir del 1 de enero de 2018, medida que vence este año.

No obstante, ahora quiere bajarla a 15% para la manufactura, así como aumentar las deducciones estatales y locales.

No se debe olvidar que, en su campaña presidencial, Trump prometió que aplicaría un arancel universal de 10% a todas las importaciones y de 60% a los productos provenientes de China, lo que podría generar nuevas deudas por 7.5 billones de dólares en los próximos 10 años, añadió Molina.

Si Trump quisiera evitar esa regulación presupuestal, requerirá del voto de 60 senadores, pero en esta legislatura hay 53 escaños de republicanos y 47 de demócratas. Molina explicó que Trump ve potencial en los impuestos a las importaciones, porque “han representado menos de 2% del ingreso del gobierno de EU”.

Ven impacto social por los aranceles de Trump: Mifel

Tras el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la mayor expectativa es el anuncio en materia arancelaria, que puede tener un menor impacto al esperado por esa nueva administración.

De acuerdo con Mifel, la creación del Servicio de Impuestos Externos (SIE) para recaudar aranceles sugiere que podría haber anuncios en este frente, aunque no se espera en los montos que se han insinuado, de 10% a importaciones generalizadas, 25% a las provenientes de México y Canadá, y 60% a China.

De acuerdo con la firma financiera, estos cambios arancelarios, respecto a la situación actual, implicarían que las compras a los socios de Estados Unidos, Canadá y México serían más gravadas que las de Rusia, por ejemplo.

“Resaltamos el SIE porque destaca las inconsistencias de política que la administración Trump enfrentará: entre más recaude, menos cumplen los aranceles con su propósito disuasorio y más termina pagando el consumidor americano”, dijo.

Recomendó cautela ante las reacciones del mercado, ya que además de ser un día inhábil, podría tener un mayor impacto en los precios.

“En cuanto a las reacciones del mercado, recomendamos mucha cautela: la toma de posesión coincide con el día inhábil de Martin Luther King Jr. Y, por ende, los mercados financieros en Estados Unidos estarán cerrados. Eso implica poca liquidez que puede exacerbar movimientos en precios de activos”, dijo el grupo financiero.

Con información de Agencias