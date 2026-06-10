Cae por segunda vez actividad industrial de Coahuila en 2026

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    Cae por segunda vez actividad industrial de Coahuila en 2026
    El IMAIEF se basa en resultados de las encuestas EMIM, ENEC y ENOE para ser calculado. VANGUARDIA

Las caídas anuales registradas en la dinámica de las industrias manufactureras, minería, construcción y generación/transmisión de energía superan la variaciones nacionales

La actividad industrial de Coahuila vuelve a bajar según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), ya que registró una variación anual de -7.9% en febrero de 2026; en enero del mismo año, la variación fue de -8.1% en términos anuales, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe señalar que el IMAIEF “proporciona información estadística de corto plazo que permite seguir el comportamiento de las actividades secundarias en los estados”, con base a otros productos que el Inegi realiza, como la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

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Por sector de actividad industrial, las industrias manufactureras cayeron 9.3% en el segundo mes de 2026 en comparación a febrero de 2025, según el IMAIEF; en el primer mes del año en cuestión, este sector cayó en términos anuales 12.8%.

La dinámica de la “generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural” cayó -14.4% en el segundo mes de 2026 con respecto al mismo mes de 2025; para enero, la caída anual había sido de 11.1%.

El IMAIEF de la minería cayó anualmente 1.5% en el pasado febrero; en enero de 2026, caso contrario, subió 1.6%.

En los primeros dos meses de 2026, el IMAIEF observó que el sector de la construcción es el único que ha crecido en este periodo: en enero creció 5.8% y en febrero, 3.6%, ambos en términos anuales.

A nivel nacional y en febrero de 2026, las industrias manufactureras cayeron 2.2%; generación, transmisión de energía cayó 1.5%. El sector de la minería y construcción subieron 1.1 y 0.8%, respectivamente y en términos generales.

Para enero del año en cuestión, las industrias manufactureras cayeron 3%; generación y transmisión de energía, minería y construcción crecieron 0.7, 0.8 y 4.1%, respectivamente.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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