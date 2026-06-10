Cae por segunda vez actividad industrial de Coahuila en 2026

Cabe señalar que el IMAIEF “proporciona información estadística de corto plazo que permite seguir el comportamiento de las actividades secundarias en los estados”, con base a otros productos que el Inegi realiza, como la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La actividad industrial de Coahuila vuelve a bajar según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), ya que registró una variación anual de -7.9% en febrero de 2026; en enero del mismo año, la variación fue de -8.1% en términos anuales, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por sector de actividad industrial, las industrias manufactureras cayeron 9.3% en el segundo mes de 2026 en comparación a febrero de 2025, según el IMAIEF; en el primer mes del año en cuestión, este sector cayó en términos anuales 12.8%.

La dinámica de la “generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural” cayó -14.4% en el segundo mes de 2026 con respecto al mismo mes de 2025; para enero, la caída anual había sido de 11.1%.

El IMAIEF de la minería cayó anualmente 1.5% en el pasado febrero; en enero de 2026, caso contrario, subió 1.6%.

En los primeros dos meses de 2026, el IMAIEF observó que el sector de la construcción es el único que ha crecido en este periodo: en enero creció 5.8% y en febrero, 3.6%, ambos en términos anuales.

A nivel nacional y en febrero de 2026, las industrias manufactureras cayeron 2.2%; generación, transmisión de energía cayó 1.5%. El sector de la minería y construcción subieron 1.1 y 0.8%, respectivamente y en términos generales.

Para enero del año en cuestión, las industrias manufactureras cayeron 3%; generación y transmisión de energía, minería y construcción crecieron 0.7, 0.8 y 4.1%, respectivamente.