Torreón, con la inflación anual más alta en Coahuila en mayo
Entre Acuña, Monclova, Torreón y Saltillo que tienen registros del INPC coahuilense, se observó que bajaron precios de alimentos y del servicio de electricidad
Entre las cuatro ciudades de Coahuila que incluye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Torreón fue la que presentó en el mes de mayo la inflación anual más alta al registrar 4.28%.
Le sigue Saltillo con el 3.56%, después Monclova con 3.54% y finalmente Ciudad Acuña con el 2.78%. Mientras que al comparar mayo de 2026 contra abril 2026, la variación más alta fue en Acuña con 0.24%, seguida por Torreón con 0.14, Saltillo con 0.08% y Monclova con 0.07%.
En el caso de Coahuila, presentó una inflación anual de 3.67%, mientras que el comparativo entre mayo 2026 contra abril 2026 presentó una variación porcentual de 0.12%.
Entre los productos con la mayor variación mensual en el país estuvieron la papa y otros tubérculos con 12.68%, el gas doméstico LP 2.04%, detergente 1.96%, el pollo 1.52%; tortilla de maíz 0.81%, loncherías, fondas, colectivo 0.61% torterías y taquerías 0.51%, restaurantes y similares 0.41% y vivienda propia 0.31%, entre otros.
Los que presentaron la menor variación mensual fueron pepino -31.50%, tomate verde -28.73%, limón -18.51%, electricidad -17.88%, otros chiles frescos -17.88%, chile serrano -16.98%, gas doméstico natural -7.88%.