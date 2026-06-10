Torreón, con la inflación anual más alta en Coahuila en mayo

Entre las cuatro ciudades de Coahuila que incluye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Torreón fue la que presentó en el mes de mayo la inflación anual más alta al registrar 4.28%.

Le sigue Saltillo con el 3.56%, después Monclova con 3.54% y finalmente Ciudad Acuña con el 2.78%. Mientras que al comparar mayo de 2026 contra abril 2026, la variación más alta fue en Acuña con 0.24%, seguida por Torreón con 0.14, Saltillo con 0.08% y Monclova con 0.07%.