Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano y CEAL acuden a audiencia privada con el Papa Francisco

De esta forma, la XXXIV Asamblea Plenaria CEAL tuvo lugar el 1 de junio de 2023 en Ciudad del Vaticano en la que se pusieron sobre la mesa diversos temas, entre ellos, el desarrollo social en América Latina, los mecanismos para disminuir la brecha de la desigualdad económica, la ruta para construir comunidad; así como una charla con el Cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, quien habló sobre el sentido cristiano y el desarrollo social en América Latina.

La delegación del CEAL fue encabezada por el banquero centroamericano Roberto Zamora (presidente del Grupo LAFISE) y en la que también se contó con la participación del empresario mexicano Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano (Socio-Fundador de Vinte y Presidente de la Fundación Vinte), los promotores del emprendimiento David Vélez (Fundador y CEO de Nubank) y Sebastián Mejía (Cofundador y Presidente de Rappi), así como por la vitivinicultora argentina Laura Catena (Directora General de la Bodega Catena Zapata).

Fue así que, durante la mañana del 1 de julio de 2023, en la Sala Clementina de la Santa Sede, los integrantes del CEAL tuvieron una audiencia privada con el Papa Francisco, quien reconoció sus trayectorias y, sobre todo, su propósito de solucionar eficientemente alguna necesidad en América Latina, al tiempo que también los exhortó a continuar con su labor empresarial basada en el valor compartido que sus empresas promueven para beneficiar a todos sus stakeholders.

Entonces, la reunión entre los empresarios del CEAL y el Papa Francisco se enmarcó en un entorno en el que la participación del sector privado como un agente de transformación social es necesaria y urgente.

“Vivimos momentos en los que los empresarios debemos asumirnos como agentes de transformación social”, dice Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano. “Eso no significa sustituir las funciones de un gobierno, pero sí ser muy conscientes de que en el ámbito de acción de las empresas no solo está solucionar un problema al brindar un servicio o un producto que satisfaga una demanda, sino que también seamos una herramienta de desarrollo para todos nuestros stakeholders”.

“El empresario debe ser agente de cambio”: Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano

Así, el Papa Francisco hizo un llamado a sostener y consolidar esa perspectiva social de la empresa, donde el dinero no es la única búsqueda de un empresario sino es generar todo un beneficio a su alrededor y entenderse como ese agente de transformación.

“Su mensaje fue en el sentido de remarcar esa conciencia. Nos decía que somos muy importantes para la sociedad en nuestra calidad de agentes de cambio y de desarrollo”, recuerda Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano. “Sus palabras fueron muy claras: ‘avancen en ese sentido’. También, nos pidió promover la cultura del encuentro, intercambiar soluciones para ser más empáticos y sensibles ante lo que vive el mundo y que juntos podamos ser factores de solución”.

El llamado del Papa a los empresarios del CEAL integró dos elementos más: ser ejemplos a seguir y promover lo que llamó como el ‘capital espiritual de la familia y el espíritu solidario’.

¿Puede ser un empresario un ejemplo a seguir?

Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano responde enfático que sí. “Primero, tienes que ser un empresario en una actividad legítima y cuyo negocio respete la integridad de las personas. No abusar de ellas. El empresario tiene que construir valor, no destruirlo. También, que pague sus impuestos y sus cargas sociales; vender, pero no dejar una huella ambiental imborrable. Debemos construir grandes negocios, pero sin pasar por encima de las personas”.

¿Cómo los empresarios aplican el ‘capital espiritual de la familia y el espíritu solidario’?

Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano lo desmenuza así: “Normalmente se piensa en heredarle a la familia una serie de bienes. Eso se enmarca en lo material. Y, también, hay una herencia biológica. Pero luego viene tu herencia espiritual, que es construir una fe sólida que no se refiere a un término religioso, sino a un concepto que va más allá de ti; es decir, ves por ti, por tu familia, pero después por tu comunidad, por tu país y por el mundo en su conjunto. En conclusión, hay algo más que tiene que ver con la fe, la esperanza, el bien actuar, con una intención buena, con buscar bienes mayores”.

El cónclave del CEAL en Ciudad del Vaticano terminó por la tarde de ese 1 de junio, con el compromiso de materializar líneas de acción entre los empresarios para buscar mejores caminos para el combate a la pobreza, la generación de empleos, el impulso a la educación y el fortalecimiento de los estados de bienestar para los equipos de trabajo.