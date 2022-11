Con honores, la Ram 1500, hecha en Saltillo, es la ‘Truck of Texas’

TEXAS, EU.- La Ram 1500, armada en Derramadero obtuvo los máximos honores como “Truck of Texas” en el Texas Truck Rodeo anual, organizado por la Texas Automotive Writers Association (TAWA). La marca Ram obtuvo seis premios en el evento, incluidos varios honores consecutivos.

Los miembros también otorgaron elogios a Wagoneer, la extensión premium de la marca Jeep, por Mejor Interior y Mejor Característica Nueva con el motor Hurricane Twin Turbo. Después de dos días de manejo dentro y fuera del camino, los miembros de TAWA votaron por los vehículos con mejor desempeño y las marcas de Stellantis obtuvieron ocho de los 19 premios posibles.

Además del codiciado título de “Truck of Texas”, Ram dominó la competencia y ganó como Full-size Pickup Truck of Texas por quinto año consecutivo; Heavy Duty Pickup of Truck of Texas por sexto año consecutivo y categoría Lujo por séptimo año consecutivo.

Ram 1500 también obtuvo premios por Mejor Desempeño y Mayor Atractivo.

“Los escritores/jurado de TAWA pudieron conducir tanto la Ram 1500 Limited como la TRX y quedaron impresionados dentro y fuera de los caminos”, dijo Teia Collier, presidenta de TAWA.

“Ram Limited funcionó a la perfección, es impresionante y cómoda por dentro, mientras que TRX es pura diversión y rendimiento. La combinación que ofrece la línea Ram 1500 impresionó a nuestros jurados y la convierte en la Pickup de Texas”.