Crece 12% los robos en carreteras federales; Coahuila no presenta esta tendencia

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    Crece 12% los robos en carreteras federales; Coahuila no presenta esta tendencia
    Se mencionó que el único caso de robo en el estado coahuilense fue en Torreón y se recuperó toda la carga, así como la detención del presunto responsable. VANGUARDIA

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga pidió más vigilancia a la Guardia Nacional en estados como San Luis Potosí, Nuevo León, Estado de México y Puebla

Durante le primer semestre del año se incrementó un 12% los robos contra el transporte de carga en las carreteras federales señaló el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Saltillo, Juan Manuel Ramos Cantú y ante ello, añadió que han solicitado la presencia de más unidades de la Guardia Nacional en las áreas de mayor robo.

Agregó que los focos rojos siempre han estado identificados en Querétaro, en Estado de México y Puebla, aunque también han surgido nuevos lugares donde antes no se presentaban, así como también ahora hay robos en San Luis Potosí y Nuevo León, las unidades que más asaltan son las que transportan electrodomésticos y alimentos.

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El delegado precisó que han pedido a la Guardia Nacional que se incremente la seguridad en las carreteras federales, toda vez que ha bajado en algunos lugares la inseguridad, pero ahora también han surgido otros lugares con robos.

En el caso de Coahuila, Ramos Cantú indicó que aquí no se han presentado asaltos, salvo un caso que se presentó en la Carretera a Torreón, pero se recuperó la unidad y la mercancía, además de que se atrapó a quien cometió el robo, por lo que añadió que en la entidad se sienten seguros.

Finalmente sobre las medidas que han tomado los transportistas para evitar los robos de las unidades, el delegado de la Canacar añadió que están invirtiendo en más tecnología (20 mil pesos por unidad) y buscar las rutas donde haya lugares seguros para que descansen los operadores.

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