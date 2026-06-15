Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas generará derrama de más de dos millones de pesos en hoteles de Saltillo

El 11° Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas se estará realizando del 26 al 31 de octubre, evento en el que se contempla asistan 800 participantes de México, Estados Unidos, América Latina y Europa.

En la rueda de prensa, donde se presentó la agenda del evento, participaron el presidente del Clúster de Logística de Coahuila, Juan Manuel, Juan Manuel Ramos Cantú y su director Enrique Sánchez, así como el vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, Hugo González, el director de la OCV Saltillo, Enrique López, la directora general de Pro Coahuila, Sofía Delgadillo y la encargada de la oficina de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, entre otros, Martha Moncada.

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Es un encuentro internacional que reunirá a líderes empresariales, autoridades, organismos internacionales y academias para organizar las mega tendencias que transforman las cadenas globales de suministro rumbo al 2030.

Asimismo del impacto que tendrá en la región, según estimaciones de la OCV Saltillo, se espera que los tres días del evento se generen 1,500 habitaciones de hotel y con ello, una derrama económica de 2.5 a 2.7 millones de pesos nada más en alojamiento.

Del evento, se comentó que en el eje temático “Logística 2030: Megatendencias y Nuevos Paradigmas de las Cadenas de Suministro Globales – Agenda ONU 2030”, el foro abordará temas relacionados con innovación, infraestructura, sostenibilidad, integración regional y el futuro de las cadenas de valor.

Asimismo contará con un piso de exposición y 63 espacios comerciales, diseñados para facilitar la generación de oportunidades de negocio, la presentación de soluciones innovadoras y la construcción de alianzas estratégicas.

Planteará una visión integral del futuro de la logística y las cadenas de suministro hacia el horizonte 2030; analizará las mega tendencias, los nuevos paradigmas y reconfiguraciones de las cadenas globales, impulsadas tanto por los desafíos actuales como por los emergentes.

De Coahuila se destacó que cuenta con ventajas estructurales que lo posicionan como Hub logístico competitivo y confiable: infraestructura robusta, conectividad carretera estratégica México-Texas, cruces fronterizos eficientes, convergencia de corredores TMEC, capacidad aeroportuaria de carga, ecosistema multimodal avanzado y un clúster industrial de clase mundial en sectores como automotriz, ferroviario y aeronáutico.