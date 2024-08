Crece 6% ocupación hotelera en Coahuila en primer semestre y deja una derrama de 100 mdp

Destacó que esta expansión representó a 83 mil personas más que visitaron la entidad , mientras que en lo particular destacó que la ocupación en Saltillo tuvo un aumento del 8%, Piedras Negras del 7%, Torreón del 6%, Monclova del 6% y Cuatro Ciénegas del 5 por ciento.

“Nosotros tenemos mucho tráfico con ellos en cuestión de medicamentos, tenemos ventanas de chasises, de partes de motores, materias primas, nylon, comida, lo que quieran, ellos son seis millones y nosotros un millón 200 mil”, apuntó Héctor Horacio Dávila.

Recordó que siguen sin instalarse anuncios en la carretera para no ingresar a esa vía cuando haya problemas, tampoco se cuenta con ballenas móviles, así como tampoco caminos para el servicio de carretera, no hay un canal oficial y no hay seguridad saliendo de Coahuila, entre otros.

Insistió en que la solución para la Saltillo-Monterrey no es un tercer carril, por ello añadió que se necesita otra opción para salir, toda vez que en seis o siete años más “esta carretera se convertirá en un bulevar para transitar a60-70 km/h”.