Dará espacio Liverpool a juguetes de Toys ‘R’ Us

Mediante una alianza con la empresa de marcas globales WHP Global, El Puerto de Liverpool anunció que iniciará la comercialización en México de juguetes de Toys “R” Us.

Explicó que la estrategia se basará en boutiques y una plataforma de comercio electrónico propia de la marca. Las boutiques ofrecerán productos de las marcas exclusivas de Toys ”R” Us2 y serán operadas por El Puerto de Liverpool.

La cadena de tiendas de juguetes cerró sus tiendas en Estados Unidos en 2018 después de 70 años en el mercado, debido a las deudas acumuladas y la creciente competencia del comercio electrónico. Sin embargo, la empresa fue adquirida por el grupo WHP Global en 2021, que ha expandido la presencia de Toys ”R” Us en el mercado minorista global de juguetes.

En 2022 duplicó su presencia en un 50% gracias a su despliegue en Estados Unidos, a través de los almacenes de Macy’s, así como a su reciente lanzamiento en India, Reino Unido y Australia. Ahora, a través de la alianza entre WHP Global y el Puerto de Liverpool, la compañía estadounidense busca impulsar a Toys “R” Us en el muy competido mercado mexicano minorista de juguetes.

Charles Johnson, director general de Liverpool Internacional y Boutiques de El Puerto de Liverpool, ha destacado que esta asociación es “una oportunidad para acercar a las familias mexicanas a las mejores marcas y productos, ofreciendo nuevas opciones y tendencias en juguetes”.

A CONQUISTAR EL MERCADO

En tanto, Enrique Güijosa, director de administración de El Puerto de Liverpool, explicó que el acuerdo con WHP Global para lanzar la marca Toys ”R” Us en México es de regalías. “Vamos a tener la gestión completa de la operación en México así que decidimos la mercancía que compramos, también decidimos el precio de la actividad promocional”.

Güijosa también adelantó que no hay un compromiso para abrir un determinado número de tiendas de Toys ”R” Us en el país, y que estas tendrán una extensión de no más de mil 500 metros cuadrados.

Según Statista, los ingresos en el segmento de juguetes y juegos en México alcanzarán los 4 mil 560 millones de dólares en 2023, y se espera que el mercado crezca 5.69% anual en los siguientes cinco años. La entrada de Toys “R” Us al mercado mexicano podría impulsar aún más el crecimiento de este sector en el país.

De acuerdo con Euromonitor, a 2021 el principal jugador fue Juguetron con 22.4% del mercado; Julio Cepeda, con 17.6% y Juguetibici, con 8.5 por ciento.

