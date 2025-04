¿Por qué los cambios económicos de Trump serán difíciles de revertir?

Como dijo sobre la Iglesia católica el cardenal Michael Czerny, estrecho colaborador del papa Francisco: “ No hay nada que hayamos hecho a lo largo de 2,000 años que no pueda ser revertido ”.

Trump ha provocado una guerra comercial, ha desechado tratados y ha sugerido que Washington podría no defender a Europa. También está desmantelando la infraestructura gubernamental que le ha proporcionado los conocimientos técnicos y la experiencia.

“ Y no solo Estados Unidos es tan diferente ahora ”, añadió. Trump está envalentonando a los líderes autocráticos de todo el mundo, lo que debilita aún más el sistema basado en normas.

“El mundo avanza”, dijo Goldin. Las cadenas de suministro se reorganizarán, se establecerán nuevas asociaciones y los estudiantes, investigadores y talentos tecnológicos extranjeros encontrarán otros lugares a los que emigrar. “ Estados Unidos no va a recuperar rápidamente su posición económica ”, dijo.

África es un buen ejemplo. Trump ha desmantelado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que proporcionaba alimentos y asistencia sanitaria a los más pobres del mundo. Y el plan de reorganización del Departamento de Estado ha propuesto eliminar casi todas las misiones diplomáticas en el continente.

En comparación, China ya ha invertido profundamente en África como parte de su Iniciativa del Cinturón y la Ruta, y de su impulso para controlar más minerales esenciales del continente. “Crea un vacío que permite a China consolidar esa posición y el control sobre esos derechos mineros”, dijo Czin.

La hostilidad de Trump hacia sus aliados también podría socavar los esfuerzos gubernamentales de los últimos años para mantener la tecnología avanzada fuera del alcance de China. Esas relaciones anteriormente estrechas fueron cruciales para persuadir a Países Bajos y Japón de que detuvieran las exportaciones de equipos semiconductores avanzados a China.

Antony Hopkins, profesor de Historia de la Universidad de Cambridge, añadió que Trump estaba olvidando el importante papel que China desempeñaba como inversor internacional y comprador de deuda estadounidense. Si se restringe gravemente el acceso de China al gran mercado de consumo estadounidense, “estás cortejando la posibilidad de perjudicar la capacidad de China para invertir en bonos del Tesoro estadounidense, y si lo haces, te estás dando un tiro en el pie”.

Otra región atrapada entre Estados Unidos y China es el sudeste asiático. Pero cuando Trump amenazó, y luego suspendió hasta principios de julio, con imponer aranceles potencialmente ruinosos a las economías orientadas a la exportación de países como Vietnam, Bangladés e Indonesia, Chinaobtuvo una oportunidad para estrechar lazos.

Por último, la evisceración de las capacidades de investigación y recopilación de datos del gobierno federal amenaza con socavar la excelencia científica y la ventaja competitiva de Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Ciencia e Ingeniería, el gobierno federal financia aproximadamente el 40 por ciento de la investigación básica a largo plazo que sustenta los avances tecnológicos y científicos del país.

El gobierno está recortando miles de millones de dólares en subvenciones a universidades, científicos e investigadores, socavando el trabajo en temas como los riesgos medioambientales, el control de enfermedades, los programas sobre el clima y la energía limpia, el procesamiento informático, la agricultura, la defensa y la inteligencia artificial. Ha recortado drásticamente la financiación de los trabajos de ciberseguridad que protegen la red eléctrica, los oleoductos y las telecomunicaciones. Despidió a miles de expertos veteranos y prometedores.

Las instituciones están preocupadas por la fuga de cerebros, ya que los investigadores estadounidenses y extranjeros se marchan a otros lugares en busca de becas, puestos de trabajo y libertad académica.

Tampoco será fácil reconstituir rápidamente las redes de personas, asistencia, información y conocimientos logísticos de los organismos que se han disuelto o vaciado.

“Se trata de una revolución dedicada a destruir no solo las políticas, sino también las instituciones”, dijo Schell en la Sociedad Asiática. Incluso si los demócratas recuperan el poder, no está claro “si habrá una estructura que revivir o si habrá que reconstruirla arduamente”.

A veces, un acontecimiento emblemático como la caída del Muro de Berlín en 1989 sirve de punto final a una era. Pero no siempre está claro en tiempo real si la tensión sobre un sistema es tan extrema que no podrá recuperarse.

Mucha gente pensó que el “Nixon shock” representaba tal ruptura, dijo David Ekbladh, profesor de historia de la Universidad de Tufts. En 1971, el presidente Richard Nixon puso fin al sistema de tipos de cambio fijos y separó el valor del dólar estadounidense del oro.

El escritor William Greider lo calificó de “fecha precisa en la que terminó el dominio singular de Estados Unidos” sobre la economía mundial. El caos envolvió los mercados mundiales, y los aliados de Estados Unidos temieron que la decisión unilateral del presidente socavara el sistema cooperativo de posguerra. Sin embargo, el orden económico general se mantuvo.

“El juego cambió, pero no fue una revolución”, dijo Ekbladh. Continuaron las negociaciones para abrir los mercados, las alianzas de Estados Unidos permanecieron intactas y el Grupo de los 10 negoció un nuevo acuerdo. El respeto internacional por el Estado de derecho prevaleció, y Estados Unidos seguía siendo considerado universalmente como el líder del mundo libre.

La pregunta para Estados Unidos ahora es hasta qué punto es profundo el apoyo al sistema que fue, dijo Ekbladh. Estas corrientes de profundo descontento con la economía mundial han estado bullendo durante mucho tiempo, y mucha gente votó a Trump por su promesa de poner patas arriba el sistema. “¿Quiere el pueblo estadounidense que esto desaparezca?”.

Patricia Cohen Patricia Cohen escribe sobre economía global y reside en Londres. c. 2025 The New York Times Company.

Por Patricia Cohen, The New York Times.