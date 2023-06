Deudas que sí afectan tu historial crediticio y te mandan al buró de crédito

Saber qué es el historial crediticio es la clave que te permitirá acceder a distintos instrumentos financieros para cumplir tus metas.

Si solicitaste una tarjeta departamental o una tarjeta de crédito, has comenzado a crear un historial crediticio.

De la misma forma, si tienes un crédito personal, uno hipotecario u otro tipo de crédito, también has creado un historial crediticio.

¿Qué es el historial crediticio?

Es el registro de todas las operaciones relacionadas con el crédito que hayas solicitado.

El tipo de datos registrados son el número de créditos que tienes contratados, a cuánto asciende la deuda o saldo pendiente de cada uno, cada cuánto pagas tus créditos y si lo haces en forma puntual o no.

Cada una de estas acciones es evaluada.

Por ejemplo, si pagas tu tarjeta antes de la fecha límite y liquidas el pago mínimo para no generar intereses, tendrás una buena calificación.

Si, por el contrario, tus pagos son tardíos o has sido inconstante con ellos, y abonas menos de las cantidades indicadas en el pago mínimo, tu calificación será negativa.

Deudas que sí afectan tu historial crediticio:

- Servicios con empresas de telefonía celular

- Televisión de paga

- Tiendas departamentales

- Adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

¿Cuándo se borran las deudas en tu historial?

Antes de querer solicitar algún crédito es necesario no solo conocer el estado de tu Buró de Crédito, sino también entender el periodo de vigencia de las deudas contraídas.

25 Udis = 156 pesos (se borra en un año).

500 Udis = 3, 133 pesos (se borra en dos años).

1,000 Udis = 6,266 pesos (se borra después de cuatro años).

En el caso de tener una deuda que supere los 400 mil Udis (2 millones y medio de pesos), o que el crédito esté en proceso judicial o sea algún fraude, este nunca se eliminará de tu historial.

Deudas que no se reflejan en el Buró de Crédito:

Préstamos de familiares o amigos: Si algún miembro de tu familia o un amigo te hicieron un préstamo y no lo pagaste, no es posible que la deuda aparezca en tu historial crediticio, ya que acudiste a personas físicas que no tienen un convenio con el Buró de Crédito.

Multas de tránsito: Si cometiste una infracción en tu vehículo y no pagaste la multa de la fecha que te correspondía, tu deuda no se verá reflejada en tu historial crediticio porque el pago de las infracciones de tránsito depende de cada estado de la República.

Crédito de nómina: Estos préstamos los otorgan las instituciones o empresas para las que trabajas y se realiza un descuento a través de tu nómina de salario, por lo cual la deuda no se ve reflejada en el historial crediticio.

Préstamos de una casa de empeño: Cuando acudes a alguna casa de empeño para solicitar un préstamo, la institución te pide como garantía de pago algún bien de un valor mayor o igual a la cantidad que requieres y, en caso de que no saldes tu deuda, esta no aparecerá en tu historial.

