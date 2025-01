Coahuila: Profeco advierte que gaseras no pueden subir el precio establecido por la CRE

Las bajas temperaturas en Coahuila no son excusa para subir el precio del gas, ya que este está regulado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En caso de aumentos injustificados, la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la entidad advirtió que sus oficinas están disponibles para recibir quejas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: operan ‘en el limbo’ servicios ‘privados’ de agua potable en el norte de la ciudad

Galio Vega Ábrego, representante de la dependencia federal en el estado, explicó que confía en que no haya inconvenientes con la venta del gas, ya que los establecimientos están acostumbrados a respetar el precio establecido por la autoridad.

“Las gaseras ya tienen tiempo que se están rigiendo por la CRE, a quienes se les pasa un precio semanal, el cual es un precio tope. Ellos no pueden exceder ese precio, que es público”, comentó Vega para VANGUARDIA.

Según diversas fuentes meteorológicas, una masa de aire polar que se desplaza de norte a sur de Norteamérica provocará bajas temperaturas en Coahuila.

En Saltillo, por ejemplo, el lunes pasado plataformas como Meteored pronosticaron temperaturas de hasta -11 grados centígrados para el martes 21 de enero. Sin embargo, actualizaciones recientes indican que la mínima será de 1 grado bajo cero.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Película de acción? Mecánico repara motor de camioneta mientras circula por Saltillo (video)

Reportes periodísticos señalan que otros descensos drásticos de temperatura en Saltillo ocasionaron desabasto y largas filas en las gaseras.

Desde el pasado 8 de enero, cuando la temperatura en la capital coahuilense rondó los cero grados, ya se reportaron largas filas en los establecimientos para comprar el combustible.

“Como dueños de los negocios, no pueden facturar más caro de lo que cuesta el producto. Ese precio está controlado, no está libre como la gasolina. De hacerlo, serían acreedores a penalizaciones muy fuertes, no directamente con nosotros, sino con la Secretaría de Energía”, apuntó Vega Ábrego.

El funcionario reiteró que sus oficinas tanto en Saltillo como en Torreón están abiertas para recibir reportes de comerciantes que intenten aprovechar la demanda para aumentar los precios.

“Esté yo o no esté yo, las indicaciones de mi personal son atender y recibir con calidad humana a todo consumidor, asesorarlo y buscar conciliar lo más rápido posible”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Un pequeño gesto que causa gran impacto: repartidor regresa celular perdido en Ramos Arizpe

¿CUÁNTO DEBE COSTAR EL GAS?

La información pública de la CRE indica que, para la semana del 12 al 18 de enero, en Saltillo y los municipios de su zona metropolitana, como Arteaga, Ramos Arizpe y General Cepeda, el precio máximo del gas LP por litro es de 10.76 pesos.

En la región Centro, donde se registran los precios más altos, el gas llega hasta los 11.12 pesos en municipios como Cuatrociénegas, Castaños, Sierra Mojada, Lamadrid y Sacramento.

En Frontera, Monclova y Nadadores, el precio establecido por la CRE para esta semana es de 10.35 pesos, mientras que en los municipios de La Laguna se fijó en 10.90 pesos.